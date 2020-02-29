Пытающаяся показать самостоятельность в сфере ВПК Белоруссия попадает под зависимость КНР

Москва, 29 февраля. Новейшая белорусская снайперская винтовка SCR-TigerBY, презентованная в 2019 году, оказалась советской СВД в «фурнитуре». На этот факт указал один из основателей российской компании Sureshot Armament Group Валентин Власенко.

Минобороны Белоруссии ранее опубликовало информацию о новой разработке — снайперской винтовке на базе СВД. Высокоточное оружие было презентовано прошлой весной на оружейной выставке MILEX-2019. Однако оказалось, что разработка не является новинкой. Винтовка белорусского производства представляет собой советскую СВД в «фурнитуре» от российской компании Sureshot Armament Group. После сообщения Валентин Власенко об этом соответствующая запись в профиле в соцсетях Минобороны Белоруссии была удалена. Об этом пишет «Версия».

Нередко белорусский военно-промышленный комплекс называют одним из самых сильных в странах СНГ. Минск после распада СССР заработал миллиарды долларов на военном экспорте. Но важно понимать, что продавалось вооружение с советских складов.

Белоруссия стремится показать независимость от РФ в сфере от военных разработок, заявляя о налаживании собственного производства. Но, к примеру, история с тяжелой реактивной системой залпового огня «Полонез» свидетельствует об обратном: боевая часть представляет собой копию китайского комплекса А-200. Получается, что Белоруссия заявляет о снижении зависимости от России, но при этом зависимость от Китая растет пропорционально. Это касается и ПТРК «Шершень», в котором белорусское — только прицельный комплекс, а все остальное — украинское.