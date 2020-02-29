Соглашение США с талибами имеет значение для безопасности РФ

Москва, 29 февраля. Соглашение между Вашингтоном и радикальной организацией «Талибан»1, запрещенной в России, имеет значение для национальной безопасности РФ. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Дипломат сообщил, что следующий этап переговоров по ситуации в Афганистане может пройти в Москве. За такой вариант высказались сами талибы, несмотря на то, что свои площадки предложили Узбекистан, Индонезия, Германия и Норвегия.

По его словам, в Кремле выразили надежду на выполнение достигнутых договоренностей, даже на фоне политического кризиса, который продолжается с момента выборов президента Афганистана. Российская сторона готова направить своих представителей на переговоры.

Кабулов также анонсировал свою встречу с лидером «Талибана», которая пройдет в Дохе.

Напомним, 29 февраля в Дохе состоялось подписание мирного соглашения между США и «Талибаном». В соответствии с договоренностями, Вашингтон обязуется сократить военное присутствие в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в ближайшие 135 дней. Полный вывод сил Пентагона должен пройти в течение последующих 14 месяцев. «Талибан» со своей стороны гарантировал соблюдение перемирия, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.