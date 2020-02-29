Минская РСЗО «Полонез» продемонстрировала «независимость» сектора белорусского ВПК

Москва, 29 февраля. Заявления Белоруссии о снижении зависимости от России в ВПК выглядят лукавством на фоне реального положения дел, поскольку хваленое вооружение Минска на деле оказывается собранным на основе российских образцов или сплошь состоящим из импортных деталей.

Примером тому может послужить один из самых амбициозных проектов государственного ВПК — реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», о которой в 2016 году писали все местные СМИ. Наряду с ней Минск тогда демонстрировал и другую технику, чтобы показать готовность к независимой от России разработке различных образцов вооружения, напоминает «Версия».

Оказалось, что ракетный комплекс, буквально дышащий в спину российским «Смерчу» и «Торнадо-С», не может стать истинным предметом национальной гордости, поскольку вся его «белорусскость» заключена в комплексе шасси производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). При этом боевая часть РСЗО — не что иное, как копия китайского комплекса А-200.

Аналогичная ситуация с противоракетным комплексом (ПТРК) «Шершень», в котором «родного» производства только прицельный комплекс, а остальные составляющие украинские.

Белорусские компании могут выполнять различные контракты по ремонту техники по всему миру и за счет этого поддерживать отрасль, но они не производят собственных, даже старых моделей, не говоря о разработках полностью нового вооружения.