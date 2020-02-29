Террористы ПНС обстреляли из минометов школу в одном из жилых районов Триполи

Триполи, 29 февраля. Минометный боеприпас, выпущенный сегодня вечером террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, попал в здание школы Джиль аль-Вахда, находящейся в жилом районе Хай Аль-Куах ливийской столицы Триполи. Об этом сообщают местные жители.

Кроме того, по полученным данным, минометный обстрел по зданию учебного заведения был произведен боевиками триполитанского оккупационного режима Файеза Сарраджа из района Буслим, расположенного по соседству с районом Аль-Азизия.

Таким образом, за сегодняшний день боевики незаконных вооруженных бандформирований ПНС совершили наиболее массированный обстрел окраин Триполи за последнее время. Под огонь сирийских наемников и турецких солдат, совершающих преступную деятельность ради интересов Сарраджа и Анкары, попали жилые кварталы ливийской столицы, в связи с чем погибло более 40 горожан, десятки людей получили ранения.

Ранее в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что ПНС и Турция использовали режим прекращения огня для накачки террористических группировок, захвативших Триполи, турецким оружием и боевой техникой, переправленными в Ливию вопреки эмбарго ООН.