Медведчук призвал главу МИД Украины подать в отставку после отказа праздновать 9 Мая

Киев, 29 февраля. Отказ от празднования Дня Победы является признаком русофобской истерии. Так считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик подверг критике высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе празднования 9 Мая. Он подчеркнул, что у дипломата нет «морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы».

«Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?» — обратил внимание Медведчук.

По мнению парламентария, после такого высказывания Пристайко должен подать в отставку.

«Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искусственно созданными проблемами», — считает депутат Верховной рады.

Он также подчеркнул, что уже пора сделать выводы из исторического опыта, чтобы неонацизм не насаждался в центре Европы.

«Возможно, Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок», — считает политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины Победы над фашизмом.