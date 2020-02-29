Пушков отреагировал на просьбу Эрдогана оставить Анкару «один на один» с Дамаском

Москва, 29 февраля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам о своей просьбе к российскому лидеру Владимиру Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией, но при этом умолчал о том, что ему ответил глава РФ, заявил сенатор Алексей Пушков.

«А вот это — самое важное», — подчеркнул он, комментируя в своем Twitter выступление Эрдогана в Стамбуле.

Напомним, ситуация в Сирии, а точнее, в провинции Идлиб, резко обострилась из-за действий Турции. Анкара продолжает поддерживать действующих там боевиков, нарушая свои обязательства в рамках международных соглашений. И гибель собственных солдат вместе с террористами совершенно не останавливает Анкару. В частности, 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1, атаковали позиции САА. Сирийские военные открыли огонь по террористам. Оказалось, что среди них в тот момент находились военные ВС Турции. В итоге погибли более 30 турецких военных. В Минобороны РФ тогда указали на то, что турецкие военные вообще не должны были находиться в месте этого боестолкновения. И это уже не первая потеря, которую Анкара понесла в Идлибе.

Тем не менее Эрдоган заявил, что Турция не уйдет из САР, пока ее об этом не попросит сирийский народ. При этом он не объяснил, когда и при каких обстоятельствах мирные сирийцы просили Турцию вмешиваться в этот конфликт.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что Анкара не справилась со своими ключевыми обязательствами по Идлибу: не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с Дамаском, от террористов. Зато делает все, чтобы обстановка становилась все более напряженной.

1 Организация запрещена на территории РФ.