Леонков обвинил Турцию в эскалации в Ливии из-за поставляемого Анкарой оружия ПНС

Террористы и наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии возобновили боевые действия против сил фельдмаршала Халифы Хафтара, так как за время действия режима прекращения огня, введенного 12 января, получали со стороны Турции вооружения и боевую технику, а также турецкие БПЛА, накапливали живую силу за счет сирийских наемников. Об этом рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Стоит отметить, что за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных бандформирований оккупационного режима Файеза Сарраджа, сирийские террористы и турецкие солдаты произвели масштабные артиллерийские обстрелы по позициям военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) практически по всем направлениям. Под огонь бандитов ПНС попали гражданские объекты на окраинах ливийской столицы — Триполи, из-за чего количество жертв среди мирного населения превысило 40 человек, также очень много получивших ранения.

На фоне вчерашнего заявления главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги, фактически анонсировавшего предстоящее наступление террористов ПНС на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара, утренний артобстрел выглядит уже не просто очередной провокацией, а огневой артиллерийской подготовкой перед атакой. Таким образом, марионеточное нелегитимное «правительство» в Триполи доказало неспособность соблюдать перемирие и вести политический диалог, направленный на мирное урегулирование ливийского конфликта.

Также о кровавых планах ПНС Ливии свидетельствует не только масштабный обстрел из артиллерии, в результате которого погибли десятки мирных жителей ливийской столицы в разных районах города, но и наиболее крупный авианалет турецких беспилотников на позиции ЛНА накануне вечером. Информацию об уничтожении силами ПВО ливийской армии шести дронов, поставленных ПНС Анкарой, подтвердил сегодня официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

По словам собеседника ФАН, в обострении ситуации в Ливии есть огромная вина Турции, которая достаточно длительное время снабжала оккупационный триполитанский режим оружием и наемниками из сирийского Идлиба.

«Это можно расценивать как срыв перемирия, поскольку боевые действия возобновились из-за того, что ПНС получило военную помощь со стороны Турции, не только в виде сирийских боевиков, но также и оружие, боеприпасы и технику, в том числе и беспилотники, часть из которых была сбита ПВО ЛНА в течение последних суток. Ведь Анкара все это вооружение поставляла на ливийскую территорию не для того, чтобы оно там где-то на складах пылилось, вот террористы и пустили его в дело», — обратил внимание военный эксперт.

Очевидно, что при активной военной поддержке Турции главарь ПНС Файез Саррадж и его окружение решили окончательно сорвать действующий режим прекращения огня, который они использовали для накопления вооружений и живой силы за счет турецкой оружейной контрабанды и переброски сирийских наемников. А тем временем турецкое население устроило в ряде крупных городов страны ночные протесты против военной интервенции Анкары в Ливию и Сирию, демонстранты выразили недовольство гибелью десятков своих соотечественников, участвовавших в боевых действиях за пределами своей страны.

Также военный специалист подчеркнул, что переданные Анкарой вооружения ПНС предназначались прежде всего для того, чтобы боевики Сарраджа отвоевали часть территории североафриканского государства, а беспилотники играют важнейшую роль при сборе данных на поле боя и выполнении точечных ударов по важным целям.

«Турция ведет активное снабжение [ПНС Ливии], а раз идет активное снабжение оружием и боеприпасами, значит, будет и активизация боевых действий. А беспилотники всегда используются для получения тактической разведывательной информации, а также для проведения различных операций. Понятное дело, что те, кто сейчас контролирует Триполи, хотят расширить зону своего влияния и изменить положение, при котором войска Халифы Хафтара занимают большую часть Ливии. Видимо, перед ними стоит задача изменить этот баланс сил и расположение своих позиций. Скорее всего, мы будем там наблюдать в ближайшее время активную фазу боевых действий», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, Федеральное агентство новостей опубликовало информацию о контрабандных оружейных маршрутах, при помощи которых турецкие власти, нарушая эмбарго ООН, поставляли оружие и технику в Ливию в качестве военной помощи ПНС.