Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Москва, 29 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом. Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.

В субботу состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани. Глава российского государства сообщил, что Москва окажет содействие Тегерану в целях противодействия распространению в стране новой коронавирусной инфекции.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе Тегерана, стороны обсудили некоторые темы двусторонней повестки.

В Китае в конце прошлого года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Число заболевших коронавирусом в Иране за сутки увеличилось почти до 600 человек, 43 жителя страны погибли.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что прибывающие в Россию пассажиры проходят проверку на наличие симптомов нового типа коронавируса. По ее словам, пассажиров международных рейсов досматривают теплометрическим контролем с 31 декабря прошлого года.