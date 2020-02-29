Журавко заявил, что отказавшийся праздновать 9 Мая Зеленский осквернил память предков

Москва, 29 февраля. Жители Украины не простят президенту страны Владимиру Зеленскому отказ праздновать День Победы. Об этом заявил бывший депутат Рады Алексей Журавко.

По его словам, украинцы вопреки отказу официального Киева проводить торжества в честь 9 Мая почтут память своих дедов.

«Большая часть Украины будет по-своему праздновать День Победы. К сожалению, ветеранов осталось мало, но они будут выходить вопреки этому фашистскому режиму», — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Верховной рады заявил, что Зеленский соответствующим решением осквернил память предков. С точки зрения Журавко, действующий глава украинского государства повторил роковую ошибку бывшего президента страны Петра Порошенко, который «продал своих прадедов и осквернил День Победы».

«Как говорится, «в бой идут одни старики», и старики поднимутся на защиту своей Родины, чести и памяти 1945 года», — резюмировал украинский депутат.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киев отказывается от празднования Дня Победы. Ведущая политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала это решение, заметив, что украинский президент Владимир Зеленский упускает свой шанс «войти в лигу уважаемых лидеров».