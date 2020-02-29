Путин и Роухани заявили о приверженности астанинскому формату по Сирии

Москва, 29 февраля. Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в Кремле.

Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе иранской стороны.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня», — говорится на сайте Кремля.

Среди вопросов общей повестки президенты обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг СВПД, и отметили важность сохранения этого соглашения как значимого фактора поддержания международной безопасности.

Кроме того, Путин и Роухани предметно рассмотрели ситуацию в Сирии на фоне обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Они сошлись во мнении, что для урегулирования ситуации в регионе необходимо полностью реализовать достигнутые в астанинском формате договоренности, которые касаются, прежде всего, борьбы с боевиками. Собеседники подчеркнули, что при этом нужно уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Роухани сказал коллеге, что ситуация в Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства США.

Обстановка в сирийской провинции обострилась из-за активности террористов, которые контролируют данный регион. Они увеличили боевую активность и начали атаковать мирные кварталы. Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена открыть ответный огонь.

Борьбу с боевиками осложняет Турция. Анкара оказывает радикалам поддержку вооружением и военной техникой. Кроме того, стало известно, что глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер обсудил по телефону ситуацию в Сирии с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Детали беседы раскрыты не были, однако есть основания полагать, что в дальнейшем Анкара может начать воплощать в САР планы США.