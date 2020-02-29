США могут воспользоваться новой фальсификацией «применения химоружия» в Сирии

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирийской арабской армии (САА) сообщил, что террористами готовится очередная провокация с применением химоружия при участии «Белых касок». Подробнее о ее подготовке и обстановке, толкающей на это боевиков — в нашем материале.

Деморализация в рядах боевиков

Череда неудач запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных с ней незаконных вооруженных формирований в Идлибе даже при активной поддержке Турции вынуждает полевых командиров ужесточать пошатнувшуюся в рядах боевиков дисциплину.

Гибель турецких военных 27 февраля в районе Серакиба и Бехуна явно продемонстрировала, что их присутствие в боевых порядках вооруженных группировок на северо-западе Сирии не дает никаких гарантий безопасности от воздушных или артиллерийских ударов сирийских правительственных войск.



Последовательное бегство с ранее оккупируемых территорий и значительные потери в живой силе (только за неделю боевики потеряли более 700 человек убитыми и свыше двух тысяч ранеными) толкают их на принятие радикальных мер для срыва наступления сил сирийских правительственных войск.

Подготовка новой провокации

По информации, которую ФАН передал наш источник в рядах вооруженных сил Сирии, 28 февраля в Идлибе прошло совещание полевых командиров радикальных формирований по выработке мер для остановки продвижения САА и восстановления официальным Дамаском контроля над трассами М4 и М5.

На совещании представитель «фарь кимави», так называемого «химического крыла» «Хайят Тахрир аш-Шам» , сообщил о том, что у группировки есть все необходимые для этого средства. В частности, из Африна уже доставлено 12 ракет, снаряженных хлором. Кроме того, «Белые каски» отсняли в Сармине и Эрихе необходимые видеоролики, которые намерены размещать в СМИ для обвинения официального сирийского руководства в применении химического оружия.

Успешное проведение провокаций позволит Анкаре создать «легитимный» повод для ведения против Дамаска военных действий в Идлибской зоне деэскалации и заручиться поддержкой Запада.

Напомним, 27 февраля Сирийская армия атаковала позиции боевиков, среди которых находились турецкие военные, которые там находиться не должны были. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В российском Минобороны подчеркнули, что авиация ВКС РФ в данном районе не применялась.

На следующий день президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели переговоры по телефону. По их итогам стороны подтвердили приверженность плану вытеснить Сирийскую арабскую армию за пределы Идлибской зоны деэскалации, где она борется с боевиками.

Доцент МПГУ, политолог Владимир Шаповалов считает, что информация о подготовке провокации с химоружием вполне может соответствовать действительности. Эксперт напомнил, что таким методом боевики пользовались уже не раз.

Удобная для США провокация

Кроме того, потери позиций для боевиков сейчас весьма ощутимы. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию они вынуждены прибегнуть к информационной атаке.

«Это более чем реально по нескольким причинам. Во-первых: такого рода провокативные методы уже применялись, причем несколько раз. Несколько раз были несостоявшимися попытки применения подобного рода метода. Во-вторых: сейчас наблюдается очередное обострение в зоне Идлиба. Для того, чтобы переломить ситуацию и нанести удар по Сирийской Арабской Республике, военных средств недостаточно. Террористы терпят поражение, они потеряли часть территорий, ключевой город Серакиб. По сути то военное поражение, которое им нанесено, террористические группы попытаются компенсировать информационной атакой на Сирию», — заметил политолог.

Также Шаповалов подчеркнул, что для Вашингтона готовящаяся провокация может быть крайне выгодна. Ведь у Запада и Турции будет повод попытаться ослабить сирийское руководство.