Успенская отблагодарила миллионного подписчика фото без нижнего белья

Москва, 29 февраля. Исполнительница шансона Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру, выложив в Instagram фото без нижнего белья.

Певица, судя по всему, оправилась от скандала со своей дочерью и выложила на своей странице откровенный снимок. На кадрах исполнительница изображена в коротком платье с глубоким декольте. Интригующей деталью снимка стало отсутствие на Успенской нижнего белья. Таким образом она поблагодарила своих подписчиков, которых набралось уже более миллиона, передает Kp.ru.

«Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо!» — таким текстом певица сопроводила свой снимок.

Поклонники артистки были впечатлены ее внешностью, о чем поспешили поделиться в комментариях.

«Любовь, какая вы роскошная женщина», «Счастья вам безграничного», «Какая худенькая!», «Стройняшка и очень секси», «Опупеть фигурка», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», — отметили подписчики.

Напомним, в начале февраля дочь Успенской Татьяна Плаксина сделала публичные признания об отношениях с матерью. В эфире программы «Звезды сошлись» девушка рассказала, что мать запирала ее и душила.

СМИ сообщали, что Плаксиной предлагали один миллион рублей за новое резонансное интервью. Успенская при этом отказалась от 5 миллионов рублей, передавало Федеральное агентство новостей.