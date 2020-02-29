Клинцевич считает, что НАТО не будет заступаться за Турцию в Сирии

Агрессивной политикой в сирийском Идлибе Эрдоган загнал себя в тупик, выход из которого возможен лишь в случае диалога с Россией. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли 27 февраля, попросил Москву прекратить оказывать помощь сирийским властям, оставив Дамаск и Анкару решать конфликт «один на один».

В своем выступлении сегодня перед депутатами правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган решил прокомментировать новый виток напряженности в Идлибе, попытавшись также оправдать незаконное присутствие турецких военнослужащих на сирийской земле.

По словам турецкого главы, никакой погони за расширением своих территорий или сирийскими ресурсами у Анкары нет. Эрдоган уверяет, что все действия турецких военных, которые фактически стали пособниками вооруженных группировок террористов в Идлибе, направлены якобы на создание «зоны безопасности» на северо-западе Сирии.

Турция хочет создать «зону безопасности» в Идлибе и защитить свои южные границы. В то время как сирийские официальные власти пытаются отнять «достижения Анкары», уверен Эрдоган.

«Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии. Проблему Идлиба создали в попытке отнять у Турции все достижения последнего периода. На нас давят и провоцируют», — приводит заявление главы Турции местное агентство Anadolu.

Турецкий неоосманизм

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило оправдания незаконного присутствия в Сирии со стороны Эрдогана с членом комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Францем Клинцевичем. По мнению российского сенатора, турецкий президент загнал себя в тупик. Он поссорился с американцами, сирийцами, хотя еще не так давно Эрдоган дружил с Асадом. Также сейчас турецкий лидер находится в состоянии серьезного противостояния с Россией.

«Наговорил и сделал Эрдоган очень много всего. Встреча в ближайшее время должна все прояснить, поставив все на место. Но действия турецкого президента в этих условиях, мне кажутся запутанными, с явно размытыми стратегиями. Сейчас Эрдоган пытается решить все для воссоздания Османской империи. Об этом никто прямо не говорит, но именно за этим подразумеваются все действия турецкого руководства. Но мне кажется, все это невозможно сегодня», — отмечает политик.

Возможность исправить провальную ситуацию

У турецкого президента сейчас есть маленький шанс выстроить взаимоотношения с РФ в конструктивном ключе, учитывая сколько сделано с его стороны ошибок, граничащих с преступлением и предательством. Да и надежда на то, что американцам напряженность в Идлибе также будет выгодна, может не сработать.

«Нужно понимать, что 5 статью устава НАТО под ситуацию в Идлибе Турция притянуть не сможет, поэтому никакого вмешательства за Анкару со стороны альянса ожидать не стоит. НАТО не рискнет ввязываться в серьезный конфликт в Сирии, который может перерасти в новую напряженность с Россией», — отмечает Клинцевич.

Запланированная встреча между Путиным и Эрдоганом может изменить ситуацию в отношениях между странами, а также переиначить ход конфликта в Идлибе. Однако для этого Турции придется пойти на не очень приятные шаги.

«Думаю, Эрдоган попытается выправить отношения с Россией во время встречи с Путиным. Но ему придется считаться со многими обстоятельствами, которые будут сформулированы Москвой. Эрдоган в тупике, и он понимает, что разрубить его он может лишь при помощи взаимодействия с Россией», — говорит собеседник ФАН.

Безопасность на северо-западе Сирии

Сирийские официальные власти, конечно же, будут гораздо более лучшим выбором для обеспечения безопасности на северо-западе страны. Сенатор подчеркнул, что этот факт лежит на поверхности. Но контроль над Идлибом усилит позиции Башара Асада и установит стабильность на Ближнем Востоке, что никак не устраивает Эрдогана в этих условиях.

«Одна из ключевых его задач, еще раз отмечу, смещение Асада и дальнейшее взаимодействие с неким другим руководством администрации Сирии. Где, по мнению Эрдогана, Турция будет лидировать, влиять и управлять процессом. На мой взгляд, это крайне ошибочная стратегия и крайне непродуктивная. Она лишь может привести к эскалации напряженности. Сегодня мы уже можем квалифицировать события в Идлибе, как вооруженный конфликт двух суверенных государств – Сирии и Турции. Со стороны Анкары еще и происходит попытка втянуть в это страны-члены НАТО. А в последующем, как некое продолжение этой тенденции, втягивание в этот конфликт и России. Это крайне опасная игра Турции. И мне кажется, мировое сообщество не даст Эрдогану все это совершить», — считает Клинцевич.

Радикальные взгляды Эрдогана

Нахождение турецких войск в Сирии непременно можно назвать оккупацией согласно всем международным канонам. Более того, учитывая сочинские соглашения между Турцией и Россией от 2018 года, действия Анкары можно считать военным преступлением.

Самое главное, на что следует обратить внимание, Турция начала возрождать и активно поддерживать террористические организацией, которые запрещены не только в РФ, но и во всем мире. Не замечать это просто невозможно. И согласится с подобной деятельность Анкары также нельзя.

«Исходя из действий Турции получается, что радикальные исламисты им оказались ближе и понятнее, чем светские официальные власти Сирии, хоть это и очень сложно объяснить. Не исключено, что это связано не сколько с самими действиями турецкий властей, сколько попыткой реализации сложной комбинации сотрудников спецслужб. Они всегда играли «по-восточному», коварно, сложно и замысловато. Мне кажется, они подведут, как говорят на Руси, Эрдогана под монастырь», — заключает собеседник ФАН.

Эскалация в Идлибе

Обострение ситуации в Идлибе произошло в начале этого года после регулярных провокаций со стороны протурецких боевиков, прежде всего из альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1). Вооруженные группировки неоднократно нападали на позиции Сирийской арабской армии (САА) и вели обстрелы жилых кварталов Алеппо и других населенных пунктов, чем вынудили Дамаск принять решение о возобновлении операции «Заря в Идлибе».

Поскольку Турция тесно связана с группировками боевиков, о чем ранее сообщал ФАН, Анкара выступила решительно против проведения антитеррористической операции подразделениями САА.

С целью сохранения своего влияния в Идлибе, кроме поставок военной техники, турецкие войска начали принимать прямое участие в сражения против сирийских правительственных сил. Однако в ходе атаки боевиков и турецкой армии в районе населенного пункта Бехун, в результате удара ВВС Сирии были ликвидированы более 30 военнослужащих Турции.

Несмотря на незаконное нахождение турецких войск на территории Сирии, Анкара выступила с протестом и потребовала ответа за ликвидацию своих военнослужащих. С целью урегулирования нового витка напряженности было проведено заседание Совбеза ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.