Кононенко призвал запретить марши Немцова, проходящие под нацистскими флагами Украины

Москва, 29 февраля. Любые несанкционированные митинги необходимо пресекать. Об этом заявил российский журналист Максим Кононенко.

В эфире на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу» он отметил, что в России многие мероприятия массового характера при попустительстве приводят к национальным катастрофам. Кононенко подчеркнул, что никогда в жизни не принимал участие в никаких митингах, а участники подобных мероприятий являются «сбродом, идиотами и дебилами».

Журналист обратил внимание на то, что люди, которые вышли почтить память политика Бориса Немцова, шли под украинскими флагами.

«Украина — это абсолютно нацистское государство, уничтожает все русское, третирует собственное русскоязычное население, и сейчас ходить под флагом Украины в Москве — все равно что ходить под свастикой», — подчеркнул Максим Кононенко.

Он также прокомментировал информацию о количестве участников марша. По словам журналиста, данные, которые приводит «Белый счетчик», крайне нереалистичны. 30 тысяч человек — это очень много, обычно на подобные мероприятия ходят порядка 10 тысяч человек, объяснил Максим Кононенко.

В субботу в Москве прошел марш, посвященный памяти Немцова. Он собрал 10,5 тыс. человек. Политолог Анатолий Вассерман объяснил, почему подобные мероприятия с каждым разом привлекают все более низковозрастную и мало думающую аудиторию. С его точки зрения, такеи акции посещают в основном те, кто хочет «засветиться» в «оппозиционной тусовке».