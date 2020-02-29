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«Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в столичном дерби

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«Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в столичном дерби

Москва, 29 февраля. Московский «Динамо» проиграл в столичном дерби «Спартаку» со счетом 0:2. Футбольный матч проходил в рамках 20-го тура чемпионата России.

Первый мяч в ворота «Динамо» оформил Зелимхан Бакаев на 29-й минуте матча. «Спартак» провел быструю атаку из центра поля, Александр Соболев сделал передачу в штрафную, где Бакаев хлестким ударом по мячу поразил нижний угол противника.

Второй мяч попал в ворота «Динамо» на 62-й минуте. Роман Зобнин вошел в штрафную зону, получил обратную передачу от Бакаева и пробил в дальний нижний угол.

На данный момент в активе у «Спартака» 25 очков и девятая строчка в таблице РПЛ. 

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Источник: LiveSport.Ru
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