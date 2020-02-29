Распаренная Волочкова сделала фото в «деревянном платье» в бане

Москва, 29 февраля. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова снялась в обнаженном виде в бане. Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке танцовщица прикрывается веником. При этом она полностью обнажена.

«Уютное платье из любимого канадского дуба. Очень оздоравливает! Всем желаю прекрасных выходных!» — написала она в описании к фото.

Интересно, что на этот раз светская львица в «деревянном» платье не продемонстрировала свой фирменный шпагат. В ее аккаунте такое огромное количество фото с ним, что ее подписчики в шутку предположили, что в любой непонятной ситуации Волочкова садится на шпагат.

Накануне она опровергла сообщение о том, что якобы сдает в аренду за 500 тысяч рублей в месяц свою квартиру в Петербурге.При этом танцовщица отметила, что эту квартиру, как и ее московскую квартиру, подарил ей Сулейманом Керимовым, и попросила не лезть никого в ее жизнь, в ее бокалы, в ее тарелки и душу.