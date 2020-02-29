Альшевских объяснил участие «оппозиции» в марше Немцова желанием отчитаться перед Западом

Москва, 29 февраля. Марш памяти Бориса Немцова в столице стал очередной попыткой «оппозиции» отчитаться перед западными спонсорами о проделанной работе. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Во-первых, оппозиция использует любой повод для того, чтобы в глазах иностранных государств, которые активно помогают и финансируют подобные мероприятия, чтобы отчитаться о проделанной работе. Во-вторых, согласно действующему законодательству, если мероприятие санкционировано, то у него есть организаторы, которые несут полную ответственность за то, что на нем происходит», — цитирует парламентария «НьюИнформ».

Альшевских подчеркнул, что в связи с этим в полной мере ответить за нарушения должны и те, кто устроил акцию памяти Немцова. Он объяснил, что на это рассчитывают и сами либералы.

По словам депутата, привлечение виновных к ответственности их соратники будут использовать как очередной повод пожаловаться на власть. «Оппозиционеры», изначально заявившие о марше как о траурном мероприятии и акции памяти, будут доказывать мировой либеральной общественности, что наказаниями организаторов в России «опять нарушаются права граждан и т. д.».

При этом они, разумеется, опустят подробности о том, что акции памяти переросли в политизированные мероприятия.

Депутат выразил уверенность в том, что российское либеральное сообщество и дальше продолжит искать и использовать любые поводы для спекуляций ради собственных интересов, диктуемых, прежде всего, западными спонсорами.

В субботу в Москве и Петербурге прошли акции по случаю пятой годовщины гибели Бориса Немцова. В Северной столице шествие, которое было заявлено организаторами как не несущее политической подоплеки, сопровождалось агитационными возгласами и плакатами. Несмотря на провокации, оно завершилось без задержаний.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы во время прогулки с любовницей. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, они получили разные тюремные сроки.По версии следствия, они согласились на убийство за 15 миллионов рублей.