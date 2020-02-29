Учения США в Польше стали крупнейшими маневрами в Европе за 25 лет

Москва, 29 февраля. Военные учения США Defender-Europe 20 («Защитник Европы 20») в Польше стали крупнейшими маневрами в Европе за 25 лет. О их старте в своем Twitter сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

В рамках учений свои навыки отработают 37 тысяч военных из стран-участниц НАТО, большая часть военнослужащих прибыла из США.

«Мы начали самые крупные учения Defender-Europe20 за последние годы. В них примут участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США. Первые солдаты армии США уже пересекли польскую границу», — написал польский министр в Twitter.

Rozpoczęliśmy największe od lat ćwiczenie #DefenderEurope20. Weźmie w nim udział ok. 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi żołnierze US Army przekroczyli już polską granicę. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

Отмечается, что силы НАТО тренируются проводить переброску войск в Европу. Вооружение и военная техника прибывает на континент морскими судами, а далее доставляется на территорию Прибалтики через Германию и Польшу. Учения Defender-Europe 20 являются третьими по масштабу маневрами США в Европе со времен холодной войны.

Ранее бундестаг призвал правительство Германии отказаться от проведения учений на границе с Россией. По мнению депутатов от Левой партии, маневры станут оскорблением для населения России и постсоветского пространства в канун 75-летия Победы во Второй мировой войне. Действия НАТО парламентарии назвали «безответственной игрой с военной стабильностью Европы», передает Федеральное агентство новостей.