Солонников объяснил, зачем Трамп разыгрывает «мирный сценарий» в Афганистане

Москва, 29 февраля. Тот факт, что США и запрещенное в России движение «Талибан»1 заключили мирное соглашение, совершенно не значит, что в Афганистане действительно наступит мир, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он напомнил, что по условиям соглашения Штаты должны будут вывести часть своего военного контингента из Афганистана.

«Для того чтобы обеспечить вывод войск, как минимум нужно создать хороший повод. По крайней мере, можно объявить, что мир достигнут», — пояснил он в комментарии телеканалу RT.

При этом, как подчеркнул он, совсем неважно, что «Талибан» начнет войну снова.

«Вроде как уже никто не будет виноват», — добавил Солонников.

В этой ситуации, по его мнению, Вашингтон «просто ищет повод». При этом он обратил внимание, что пока совершенно непонятно, «действительно ли за подписанием соглашения последует вывод войск НАТО».

«Наверняка они станут уходить. Но не очень быстро и не полностью», — добавил он.

Солонников уточнил, что присутствие США в этой зоне для НАТО в любом случае крайне важно: «Даже не столько с точки зрения давления на южные границы бывшего СССР, сколько для давления на Китай».

«Так что рано говорить о том, что Штаты окончательно покинут регион. Но общее ослабление военного присутствия — тот сценарий, который разыгрывает американский лидер Дональд Трамп», — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, сегодня США и талибы подписали в катарской Дохе мирное соглашение. Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил что это «соглашение стало результатом многих усилий».

1 Организация запрещена на территории РФ.