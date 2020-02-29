Милонов назвал преступлением вовлечение младенцев в марш Немцова

Проходивший 29 февраля марш памяти Бориса Немцова стал площадкой для отработки отвратительных политтехнологий, основанных на привлечении несовершеннолетних к антиправительственной пропаганде. На фото, сделанном корреспондентом Федерального агентства новостей, отчетливо видно, что коляска с грудным ребенком «украшена» плакатом со словом «Борись». Однако это далеко не самое страшное, что могло бы случиться с ребенком: очевидно, что при менее благоприятных обстоятельствах его нахождение в компании агрессивной толпы могло закончиться плачевно. Налицо намеренное оставление малыша в опасности его собственными «родителями». Как и те, кто притащил своих детей на массовые беспорядки в Москве летом 2019 года, эти люди заслуживают лишения родительских прав. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
«Детский труд»
По заверению парламентария, в России категорически запрещено использовать детей в политических демонстрациях. А посему необходимо, чтобы лица, привлекающие их туда, сами потом привлекались как минимум к административной ответственности.
«Да, к сожалению, бывают и такие родители, допускающие по факту насильственные действия над собственными детьми, — признал собеседник ФАН. — Вовлечение младенцев в это политическое безумие — это шаг отчаяния оппозиционеров, продиктованный стремлением придать человечность бесчеловечному движению. Ведь марш Немцова — это марш предателей, марш трагедии, марш одиночества и непринятости тех, кто вступил на путь библейского Иуды, продавшего Христа за 30 сребреников».
«Достижения» Бориса Немцова
По словам Милонова, сам Немцов был обезумевшим человеком, сошедшим с ума из-за своих собственных бесконечных предательств, которыми в 90-е он нанес столько вреда России. Будучи приближенным к Борису Ельцину высокопоставленным чиновником, он так проявил свою сущность, что «полстраны вмиг стали нищими».
«Ну а в 2000-х годах он уже никем по большому счету не являлся и не имел возможностей хоть как-то себя продемонстрировать. Был у него какой-то набор непопулярных лозунгов и девушек легкого поведения — и все», — сказал депутат.
Он убежден: поддерживать Немцова сейчас могут только те, кто либо не помнит печальных итогов его правления, либо наоборот — были прямыми бенефициарами разграбления страны и человеческого горя.
«Но и не только этого: вспомним развязанную войну на Кавказе, когда у нас, по сути, разваливалось государство. Арабские террористы — Хаттаб и так далее — сидели у нас на территории, а Немцов и его друзья вместо того, чтобы уничтожить этих гаденышей, сидели пили с ними чай и договоры подписывали», — с презрением произнес собеседник ФАН.
Соратник по политическим и половым утехам
Парламентарий также отдельно прокомментировал аналогичное московскому шествие в Санкт-Петербурге, где в первых рядах активно светился ранее засветившийся в секс-скандале со студенткой депутат Заксобрания города Борис Вишневский. По мнению Милонова, питерский либерал потерял в лице Немцова соратника не только по «борьбе» с властью, но и по половым утехам. Ведь известно, что тот, уже будучи весьма немолодым, любил устраивать вечеринки с девушками, едва переступившими порог совершеннолетия.
«Если человек девиантен в своих политических убеждениях, то он девиантен во всем остальном. И то, как пытаются замять друзья Вишневского скандал с его участием, является не более чем попыткой обелить черное нутро либеральной оппозицией. Похоже, что у нас в городе есть аж два великих либерала: один уличен в домогательствах к своим студенткам, а другой — в употреблении наркотиков (имеется в виду депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. — Прим. ФАН). Вот истинное лицо питерских «демократов»!
Более того, они настолько бессовестные, что даже не хотят признать свои грешки и пойти, наконец, по пути самоочищения! Либеральная идеология настолько порочна, что для всех этих людей вроде Резника и Вишневского является нормой, приняв наркотики, идти домогаться студенток. И нет ничего удивительного в том, что сейчас они плачут по «безвременно ушедшему» Борису Немцову, — он полностью разделял их взгляды и страсти».