Милонов назвал преступлением вовлечение младенцев в марш Немцова

Проходивший 29 февраля марш памяти Бориса Немцова стал площадкой для отработки отвратительных политтехнологий, основанных на привлечении несовершеннолетних к антиправительственной пропаганде. На фото, сделанном корреспондентом Федерального агентства новостей, отчетливо видно, что коляска с грудным ребенком «украшена» плакатом со словом «Борись». Однако это далеко не самое страшное, что могло бы случиться с ребенком: очевидно, что при менее благоприятных обстоятельствах его нахождение в компании агрессивной толпы могло закончиться плачевно. Налицо намеренное оставление малыша в опасности его собственными «родителями». Как и те, кто притащил своих детей на массовые беспорядки в Москве летом 2019 года, эти люди заслуживают лишения родительских прав. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Детский труд»

По заверению парламентария, в России категорически запрещено использовать детей в политических демонстрациях. А посему необходимо, чтобы лица, привлекающие их туда, сами потом привлекались как минимум к административной ответственности.

«Да, к сожалению, бывают и такие родители, допускающие по факту насильственные действия над собственными детьми, — признал собеседник ФАН. — Вовлечение младенцев в это политическое безумие — это шаг отчаяния оппозиционеров, продиктованный стремлением придать человечность бесчеловечному движению. Ведь марш Немцова — это марш предателей, марш трагедии, марш одиночества и непринятости тех, кто вступил на путь библейского Иуды, продавшего Христа за 30 сребреников».

«Достижения» Бориса Немцова

По словам Милонова, сам Немцов был обезумевшим человеком, сошедшим с ума из-за своих собственных бесконечных предательств, которыми в 90-е он нанес столько вреда России. Будучи приближенным к Борису Ельцину высокопоставленным чиновником, он так проявил свою сущность, что «полстраны вмиг стали нищими».

«Ну а в 2000-х годах он уже никем по большому счету не являлся и не имел возможностей хоть как-то себя продемонстрировать. Был у него какой-то набор непопулярных лозунгов и девушек легкого поведения — и все», — сказал депутат.

Он убежден: поддерживать Немцова сейчас могут только те, кто либо не помнит печальных итогов его правления, либо наоборот — были прямыми бенефициарами разграбления страны и человеческого горя.

«Но и не только этого: вспомним развязанную войну на Кавказе, когда у нас, по сути, разваливалось государство. Арабские террористы — Хаттаб и так далее — сидели у нас на территории, а Немцов и его друзья вместо того, чтобы уничтожить этих гаденышей, сидели пили с ними чай и договоры подписывали», — с презрением произнес собеседник ФАН.

Соратник по политическим и половым утехам

Парламентарий также отдельно прокомментировал аналогичное московскому шествие в Санкт-Петербурге, где в первых рядах активно светился ранее засветившийся в секс-скандале со студенткой депутат Заксобрания города Борис Вишневский. По мнению Милонова, питерский либерал потерял в лице Немцова соратника не только по «борьбе» с властью, но и по половым утехам. Ведь известно, что тот, уже будучи весьма немолодым, любил устраивать вечеринки с девушками, едва переступившими порог совершеннолетия.