ПНС Ливии ведет обстрел жилых массивов Триполи, есть раненые

Триполи, 29 февраля. Пользователи Facebook пишут об обстрелах района Каср бен Гашир со стороны позиций боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сообщается, что более трех ракет попало в жилой массив неподалеку от района Сук аль-Ахад. Вследствие артудара один мирный житель получил ранения, дома мирных жителей были повреждены.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об атаке турецких БПЛА Ливийской национальной армии (ЛНА) — один из разведывательных беспилотников был сбит силами ПВО ЛНА в Триполи, а другой турецкий дрон солдаты Хафтара сбили в районе аль-Вишка. Напомним, в пятницу армия фельдмаршала Хафтара успешно отбила одну из крупнейших воздушных атак.

Несмотря на достигнутые договоренности в рамках переговоров в Москве и Берлине, Турция продолжает спонсировать боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оружием и боевиками из сирийского Идлиба. Действия Анкары противоречат не только духу достигнутых соглашений, но и международному праву, а именно оружейному эмбарго ООН от 2011 года.