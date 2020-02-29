Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

Токио, 29 февраля. Перебоев с производством туалетной бумаги в Японии на фоне вспышки китайского коронавируса нет. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

На пресс-конференции в Токио он призвал граждан Японии спокойнее относиться к закупкам этого товара впрок. Синдзо Абэ пояснил, что в настоящее время «ходят слухи, которые не соответствуют действительности».

«Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности», — сказал премьер-министр островного государства.

Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала. Во многих магазинах сейчас висят таблички, которые гласят о том, что больше одной упаковки туалетной бумаги одному человеку не продается.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту число заболевших COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Минздрав России назвал четыре правила, которые позволят избежать заражения инфекцией. Эксперты советуют часто мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды, и воздержаться от поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.