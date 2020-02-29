Герой РФ Липовой объяснил, почему Турция не начнет войну с Россией

Москва, 29 февраля. Турция не имеет никаких шансов в гипотетической войне с Россией. Такое мнение высказал глава президиума «Офицеров России», Герой РФ Сергей Липовой, комментируя заявление советника президента Турции о возможном конфликте с Россией.

В разговоре с корреспондентом «ПолитЭксперта» военный в отставке отметил, что военные приготовления Анкары против Москвы были бы безнадежны.

«У Турции и США отношения испорчены, и на поддержку Вашингтона Анкара не рассчитывает, а против Ирана и России у Турции шансов нет», — уверен Липовой.

По словам эксперта, Анкара не пойдет на закрытие черноморских проливов для российских судов после гибели своих солдат в сирийской провинции Идлиб.

«Турции просто невыгодно их закрывать. И дело даже не в том, что это противоречит международному праву и интересам НАТО, — это экономический удар по самой Турции, которая кормится транзитом нефти и зерна», — пояснил бывший военачальник.

Липовой считает, что турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану стоит отказаться от агрессивной внешней политики, чтобы не спровоцировать кризис внутри страны.

«Если он свою политику не изменит, то Турция закончит как Украина, потерявшая Донбасс и Крым», — подчеркнул эксперт.

Ранее советник Эрдогана Месут Хакки заявил о возможной войне с Россией. По мнению чиновника, РФ «будет расчленена изнутри», поскольку в стране проживает значительное количество мусульман.

Сирийская арабская армия 27 февраля нанесла удар по позициям террористов, под обстрел попали также и турецкие военнослужащие в окрестностях населенного пункта Бехун.