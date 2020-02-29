Украинские радикалы устроили саботаж в Винницком городском суде

Киев, 29 февраля. Украинские националисты устроили саботаж в Винницком городском суде во время избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки. Об этом сообщается на странице Службы судебной охраны в Facebook.

Слушания по делу жмеринских дебоширов привлекли большое общественное внимание. У здания суда собрались около 50 человек, среди которых присутствовали представители общественных организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины».

С учетом резонанса дела была дополнительно усилена охрана у суда. Кроме того, с целью недопущения провокаций под особым контролем сотрудников Службы судебной охраны на предмет запрещенных и опасных объектов досматривались все, кто входил в здание.

«В то же время в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылил газ слезоточивого и раздражающего действия», — говорится на странице службы.

Отмечается, что сотрудникам охранной службы удалось вытеснить неизвестных провокаторов, и те покинули помещение суда.

После инцидента заседания были продолжены в обычном режиме. По информации охраны, обстановка в суде под контролем.

Напомним, неизвестные в масках ворвались в здание горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины 27 февраля около 11.00 по местному времени. Они пытались помешать проведению очередной сессии, но им препятствовали полицейские. После отказа правоохранителей в допуске на заседание радикалы забросали помещение камнями и дымовыми шашками.