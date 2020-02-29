Эрдоган в разговоре с Роухани назвал единственный путь разрешить кризис в Сирии

Анкара, 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии. Сообщение о беседе политиков распространила администрация Роухани.

Уточняется, что в ходе разговора Эрдоган подтвердил, что решить сирийский кризис можно только политическим путем.

Данное заявление Эрдогана выглядит противоречиво на фоне действий Турции в Сирии, где Анкара поддерживает незаконные бандформирования, поставляя им оружие и технику. Именно из-за «усилий» Турции обстановка в Идлибе резко обострилась и продолжает оставаться крайне сложной, несмотря на переговоры лидеров стран — гарантов перемирия в САР. 28 февраля у Эрдогана состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили обстановку в Идлибе и гибель турецких солдат на юге провинции 27 февраля.

В ходе беседы политики подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Кроме того, Путин назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.

Напомним, 27 февраля террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1, атаковали позиции сирийской армии. Военные САА открыли ответный огонь. Вместе с боевиками под огонь попали и турецкие военные, 33 из них погибли, еще 36 были ранены. При этом, как подчеркнули в Минобороны РФ, военные Турции вообще не должны были находиться на территории, где проходило боестолкновение. Все военные ВС Турции, которые находились на наблюдательных постах, не пострадали, им была обеспечена полная безопасность.

1 Организация запрещена на территории РФ.