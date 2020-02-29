Эрдоган открыл европейские границы Турции для беженцев из Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Эрдоган открыл беженцам путь в Европу Европа готовится к новому потоку беженцев с Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его страна все же открыла европейские границы для мигрантов из Сирии. По его оценкам, транзитом через Турцию в Европу отправились около 20 000 человек, и уже сегодня это число может вырасти до 30 000. И, похоже, что «закрывать калитку» Эрдоган не планирует. Причиной столь радикальных мер стало бездействие Евросоюза. Турецкий лидер пожаловался, что справляться с потоком беженцев Анкара самостоятельно больше не может, а дождаться помощи от «европейской семьи» так и не удалось. Тем временем с 2011 года, когда в Сирии началась ожесточенная война с терроризмом, в Турцию хлынули порядка 4 млн мигрантов из арабской республики. Выпустить часть из них в Европу Эрдоган грозил не раз и наконец претворил свои угрозы в жизнь. К слову, в самой Сирии наиболее трудная обстановка царит в провинции Идлиб. Прежде всего, из-за окопавшихся там террористических групп, и не в последнюю очередь благодаря Анкаре: она вооружает боевиков «умеренной оппозиции», которые воюют против официальных сирийских властей в Идлибе. А этот регион, кстати, расположен прямо на турецкой границе и для беженцев, по сути, является коридором. Вероятно, такая напряженность в Идлибе даже стала для Эрдогана неплохим аргументом, чтобы перенаправить поток мигрантов на европейских соседей.

США подписали мир с «Талибаном» Однако на сегодня это не последние важные новости с Востока. США спустя долгие годы все-таки подписали мирное соглашение с «Талибаном», запрещенным в России афганским движением. Церемония прошла в Дохе, столице Катара. И для американской стороны, ее сегодня представлял госсекретарь Майк Помпео, это соглашение может означать вывод войск США из Афганистана. Если, конечно, Вашингтон свое слово сдержит, ведь об уходе своего контингента американские власти ранее заявляли уже не раз. Напомним, что движение талибов было основано в 1994-м, когда Афганистан был охвачен гражданской войной. Позднее, с 1996 по 2001 годы «Талибан» удерживал власть в стране, но в итоге был свергнут. Это обернулось вооруженным конфликтом с войсками афганского правительства, а также силами НАТО в регионе, включая американских военных. Активные переговоры о перемирии шли с 2018 года, а президент США Дональд Трамп лично посещал Кабул. Помпео, кстати, уже напомнил об обещании талибов разорвать все связи с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (и первая и вторая — запрещенные в России террористические группировки). Впрочем, на этом переговоры с «Талибаном», очевидно, не заканчиваются — ему еще предстоит долгий диалог с действующими властями Афганистана.