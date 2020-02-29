Макаренко призвал запретить проводить провокационные марши Немцова

Москва, 29 февраля. Участникам марша Немцова в Москве на самом деле глубоко наплевать на убитого политика, они собрались ради нагнетания протестных настроений, убежден общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

Кроме того, по его мнению, многие персонажи, посетившие это «буйство», хотели лишний раз напомнить о себе, «поторговать» лицом, сделать громкое антиправительственное заявление. К слову, марш ожидаемо успели посетить известная скандалистка, юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь, ее куратор, одиозный блогер Алексей Навальный, и другие близкие к этой тусовке «деятели».

«Организаторы этого марша используют любой повод, чтобы максимально раскачивать ситуацию в стране и нагнетать протестные настроения. Немцов или кто-то другой — им совершенно плевать, кто это будет, зацепятся за любой повод», — подчеркнул Макаренко в интервью Nation News.

Блогер обратил особое внимание на лояльное поведение сотрудников полиции, обеспечивающих порядок на акции. А ведь сегодня традиционно не обошлось без провокаторов, появились и «откровенные мерзавцы и фашисты с украинскими и антироссийскими лозунгами и растяжками про Украину». Макаренко добавил, что это просто нельзя позволять: «Хватит уже, наигрались в либеральные игрушки».