Чемпион мира по велоспорту Ведерников погиб в Ижевске

Ижевск, 29 февраля. Советский чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

По имеющейся информации, трагический инцидент, унесший жизнь спортсмена, произошел на лесоповале в Ижевске. Генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый сообщил, что Ведерникова придавило деревом.

На месте трагедии работают представители правоохранительных органов и медики.

Руководство Федерации велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Напомним, что Андрей Ведерников одержал триумфальную победу на чемпионате мира 1981 года в групповой гонке на 189,6 км. Ведерников стал первым советским спортсменом, завоевавшим титул чемпиона мира в велоспорте на шоссе.