Москва, 29 февраля. Политолог Владимир Корнилов считает, что идеальной кандидатурой на пост премьер-министра Украины был бы бывший председатель правительства страны Николай Азаров.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» уверен, что Россия могла бы с ним договориться. В интервью изданию «Украина.ру» Николай Азаров заявил, что в настоящее время существует немало профессиональных людей, которые тяготятся ситуацией на Украине. По словам Корнилова, с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко, у которого «имеется опыт отношений нормальных с российскими коллегами», можно было бы договориться.

«Можно было бы назвать и целый ряд других фамилий из бывших украинских политиков. Думаю, идеальной была бы кандидатура Николая Яновича Азарова», — отметил Корнилов.

При этом он заметил, что проблема во взаимоотношениях двух стран кроется не в личности премьера, а в осуществляемой Киевом политике, которую устанавливают США. С точки зрения политолога, в сложившейся ситуации что-то изменить один премьер не сможет, необходимо «менять всю государственную политику Украины, на законодательном уровне».

Заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявила, что в отношениях Киева и Москвы наступила «новая эра». По ее словам, Киев должен определить, «в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации».