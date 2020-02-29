Бывшие соратники Немцова обвинили Навального в «торговле трупом»

Москва, 29 февраля. Бывшие соратники Бориса Немцова отказались принимать участие в устроенном оппозицией шествии в Москве и Петербурге, поскольку организаторы акции пытаются продвигать свои интересы, прикрывшись громким именем.

В частности, выходить на шествие впервые за 5 лет отказался бывший помощник политика Михаил Конев, который работал в предвыборном штабе Бориса Немцова на выборах в Ярославскую областную думу.

По его словам, озвученные на шествии лозунги не имеют ничего общего с тем, чего добивался Немцов. Конев подчеркнул, что акция была организована «под дудку» скандально известного блогера Алексея Навального. Либералы сегодня пытаются использовать смерть Немцова, чтобы продвигать актуальные для «тусовки» темы — сопротивление внесению изменений в конституцию и поддержка членов террористической организации «Сеть» (запрещена в России). Аналогичное мнение высказал писатель и политический консультант Эдуард Багиров.

«Прощай, старик. На марш этот я не пойду, потому что с души воротит глядеть, как твои одноклеточные «соратники» торгуют твоим трупом. Но не забудут тебя не только они. Будь уверен», — отметил он.

Напомним, что в Москве и Петербурге в субботу прошел марш Немцова. За несколько дней до этого Навальный призывал в своем блоге поддержать во время шествия членов «Сети». В Москве акция собрала 10,5 тыс. человек при заявке в 30 тыс. В Петербурге — 900–1000 человек. Несмотря на отдельные провокации, шествие прошло без задержаний.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.