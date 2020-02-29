Главные новости 29 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 29 февраля.

Выходящие из Идлибской зоны деэскалации беженцы рассказали, что боевики отбирают у мирных жителей деньги, мебель и дома. Беженцы рассказали о бесчинствах боевиков в Идлибской зоне деэскалации.

У находившихся в самолете граждан РФ симптомов на данный момент не обнаружено. На рейсе Москва — Пекин нашли пассажира с подозрением на коронавирус.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-178 около поселка Порецкое Кузоватовского района. Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП под Ульяновском.

Турция активизировала обстрелы в САР. ВВС Израиля вновь нанесли удары по территории Эль-Кунейтры. Сирия итоги за сутки на 29 февраля 06.00: новая атака Израиля в Эль-Кунейтре, Турция активизировала обстрелы в САР.

Инцидент с сухим льдом в бассейне унес жизни трех человек на вечеринке в Москве. Пятеро погибли при ДТП в Свердловской области. Небензя: Сирия имеет право отвечать на атаки террористов в Идлибе. Растет число зараженных коронавирусом в Южной Корее. Трое погибли на вечеринке блогера Екатерины Диденко в Москве. События дня. ФАН-ТВ.

Российскую систему тестирования для выявления коронавируса направят в Монголию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российскую тест-систему для выявления коронавируса отправят в Монголию.

Исламисты нанесли удары по городу Джурин в Хаме. Курдские боевики вступили в противостояние с жителями на севере Дейр-эз-Зора. Сирия новости 29 февраля 07.00: вооруженный конфликт между жителями и SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики ударили по Джурину в Хаме.

Террористы наказывали жителей Сирии за громкие разговоры, скандалы и «подозрения в домогательствах с использованием WhatsApp». Стало известно, за что террористы бросали в тюрьму жителей Сирии.

Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал заявление постпреда США при ООН Келли Крафт. Шерин призвал США извиниться перед РФ за требование «немедленно посадить» самолеты в Сирии.

В распоряжение ФАН попало видео вывоза тел из банного комплекса, где отмечался день рождения блогера Екатерины Диденко. ФАН публикует видео вывоза трупов с дня рождения блогера Диденко.