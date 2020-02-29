Пьяные участники марша Немцова пытались спровоцировать полицейских

Санкт-Петербург, 29 февраля. Участники марша памяти Бориса Немцова, прошедшего 29 февраля в Северной столице, заметили в своей колонне провокаторов, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Памятная акция в Санкт-Петербурге в целом прошла спокойно. Участниками марша стали всего несколько сотен горожан. Однако несколько человек пытались спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на задержания, передает издание «ПолитЭксперт».

Формат шествия, согласованный городскими властями, не предполагает использования участниками плакатов и политических лозунгов. Об этом пришедших еще раз предупредили полицейские.

Правоохранители справились со своей задачей по обеспечению общественного порядка, выводя из колонны явных нарушителей. Более того, среди участников шествия были замечены люди в состоянии алкогольного опьянения, которые пытались спровоцировать правоохранителей на конфликт.

Похожая ситуация произошла в Петербурге во время первомайского шествия в прошлом году. Тогда в конфликт с полицией вступил депутат городского Заксобрания Максим Резник. По свидетельству очевидцев, парламентарий, который был в числе организаторов акции, вел себя неадекватно и, судя по всему, находился под воздействием препаратов.