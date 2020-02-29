ПНС Ливии атаковали ЛНА в аль-Азизии

Триполи, 29 февраля. Представитель боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Кануну заявил, что вооруженные формирования, подконтрольные Файезу Сарраджу, уничтожили военную технику Ливийской национальной армии (ЛНА) во время боестолкновения в районе лагеря четвертой бригады в аль-Азизии.

Один из пользователей Twitter сообщает, что вооруженные столкновения между противоборствующими сторонами продолжаются — силы Халифы Хафтара в данный момент находятся на подступах к аль-Азизии.

العزيزية

القوات المسلحة وصلت الى اللواء الرابع ثم انسحبت والان الاشتباكات فى عمارات العزيزية — غصة الخوارج (@LiBya_73) February 29, 2020

Кроме того, поступило сообщение о турецком беспилотнике, направляющемуся к городу.

طيران تركي مسير في سماء العاصمه طرابلس الآن يتجه نحو العزيزيه — غصة الخوارج (@LiBya_73) February 29, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об атаке турецких беспилотников на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) — один из разведывательных дронов был сбит ПВО ЛНА в Триполи, а другой турецкий БПЛА солдаты Халифы Хафтара «посадили» в районе аль-Вишка.

В пятницу ЛНА отбила одну из крупнейших воздушных атак на Триполи. По словам командира штаба Западного командования ЛНА Мабрука аль-Газви, при «беспилотной атаке» одновременно использовалось шесть турецких дронов.

В Анкаре остаются верны тенденции к поддержке боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии посредством поставок вооружения вопреки достигнутым соглашениям в Москве и Берлине. Кроме того, действия Турции идут наперекор международному праву, так как противоречат оружейному эмбарго ООН от 2011 года. Известно, что Анкара поддерживает триполитанское правительство Файеза Сарраджа боевиками из сирийского Идлиба и турецкими солдатами.