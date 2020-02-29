Донбасс сегодня: ВСУ «потеряли» стратегическое вооружение, награбленное вывозят тоннами

Донбасс, 29 февраля. Мирный житель Луганской области погиб на мине, установленной нацбатами в 2014 году. Руководство ВСУ в зоне ООС в преддверии ротации массово вывозит награбленное военное имущество. Из передовых частей ВСУ пропали ракетные комплексы «Фагот». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки отмечены 14 обстрелами территорий ДНР и ЛНР со стороны подразделений Операции объединенных сил. Под огнем тяжелых 120-мм минометов и орудий меньшего калибра оказались населенные пункты ДНР на всех ключевых направлениях обороны. В ЛНР минометному обстрелу с использованием 82-мм орудия подвергся поселок городского типа Голубовское. Результатом обстрелов стало ранение мирного жителя ДНР 1960 года рождения. В Еленовке и на западе Донецка повреждены дома мирных жителей.

В Луганской области мирный житель подорвался на украинской мине

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что на старой противопехотной мине, установленной украинскими нацформированиями еще в 2014 году, подорвался мирный житель села Пионерское Луганской области. Мужчина погиб неподалеку от своего дачного участка, расположенного на берегу реки Северский Донец.

Осадчий добавил, что аналогичный случай произошел недавно в ДНР. На окраине Донецка мужчина, работая на своем дачном участке, напоролся на боеприпас, который взорвался у него в руках. Мирный житель лишился нескольких пальцев руки.

Военное имущество вывезли из Мариуполя с целью незаконной продажи

У оперативного командования «Юг» украинской армии наметилась ротация. Начальники, которые готовятся покинуть территорию зоны ООС на южном направлении, награбили массу военного имущества и теперь вывозят его за пределы Донецкой области. Данную информацию в беседе с корреспондентом ФАН озвучил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, позывной Коммунист.

Вывоз краденого имущества происходит уже несколько недель. Командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ пришло предписание о выделении тягача с полуприцепом для перевозки награбленного из Мариуполя в Артемовск. Возить начали 28 января и закончили 15 февраля. Помощник министра предположил, что скоро на черных рынках Украины появится масса краденного и награбленного украинскими «освободителями» имущества, в том числе снятого с трупов.

В зоне ООС «потерялись» 19 пусковых установок ПТУР «Фагот»

Коммунист также рассказал, что в 56-й мотопехотной бригаде ВСУ выявлена недостача 19 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса 9П135М «Фагот». По мнению Киселева, установка «Фагот» советского производства лучше и дешевле американского «Джавелина», по крайней мере при использовании в бою. Поскольку поставки на Украину «Джавелинов» остановлены, украинцам пришлось красть и продавать свое оружие, оставшееся в запасах.

Полковник Народной милиции ЛНР в запасе также напомнил, что в состав 56-й бригады вошли три батальона добровольцев-националистов из Чернигова, Полтавы и Сум. Благодаря связям бандитов из бригады пропавшие «Фаготы» теперь могут выплыть в любой области Украины, в руках контрабандистов Закарпатья, и даже на Ближнем Востоке.

Кстати, такого количества «Фаготов» вполне достаточно, чтобы закрыть все перевалы, ведущие из венгерско-русинской области на Украину. В Краматорске сотрудники Госбюро расследований (ГБР Украины) активно пытаются найти след пропавших ПТУРов ввиду того, что комплексы являются практически стратегическим вооружением в условиях нынешнего слабого военного снабжения Украины.