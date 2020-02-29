Пушков предложил прекратить авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Москва, 29 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков предложил приостановить авиасообщение с Ираном из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Представитель Совфеда обратил внимание, что на борту самолета российской авиакомпании во второй раз оказался инфицированный пассажир из этого государства.

Уже второй случай с зараженным пассажиром из Ирана, следовавшим рейсом "Аэрофлота" в Китай. Не пора ли прекратить вообще авиасообщение с Ираном, где бушует эпидемия ? Надо было сделать это уже месяц назад. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 29, 2020

Ранее коронавирус выявили у другого пассажира «Аэрофлота» 26 февраля. Мужчина летел из Ирана в Китай с пересадкой в России, и теперь власти КНР ищут всех, кто сидел рядом с ним, сообщает телеканал «360».

Накануне правительство РФ объявило о временной приостановке въезда граждан Ирана в страну. На такие меры в кабмине пошли из-за распространения COVID-19 в зарубежном государстве. Сообщалось, что в Иране зафиксировано 26 жертв и 245 случаев коронавируса.

Инфекция выявлена в том числе у главы комитета по вопросам национальной безопасности парламента ИРИ Моджтаба Зоннура. Кроме того, заболевание диагностировали у депутата иранского парламента Махмуда Садеки и вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». По ее данным, за пределами Китая, который считается очагом распространения, новой инфекцией заразились 4 351 человек.