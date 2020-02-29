Собчак отреагировала на слухи о своей беременности

Москва, 29 февраля. Известная телеведущая Ксения Собчак пошутила над Telegram-каналами и СМИ, которые распространяют слухи о ее беременности. Выпуклый живот она объяснила следствием поедания блинов.

«Ребят, вчера (журналист. — Прим. ФАН) Красовский так пялился на мой живот после поедания блинов, что мне стало ясно зато, кто героиня «Татлера». Привет, Антош», — пишет Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

После этого телеведущая процитировала Telegram-канал «Героиня Татлера», который первым сообщил о своих подозрениях: «Так что, Собчак беременна».

Отметим, что подписчики канала не поверили в слух и отметили, что «Собчак беременна уже много лет». Авторы «Героини Татлера» в свою очередь «дали зуб», что говорят правду.

Отметим, что у Собчак есть один ребенок — сын Платон, чьим отцом стал предыдущий муж телеведущей — Максим Виторган. В настоящее время Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым, у которого есть дочь Анна от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз. Если информация о беременности журналистки подтвердится, то Собчак и Богомолов оба станут родителями во второй раз.

Пара сочеталась узами брака в сентябре прошлого года. Этому предшествовал громкий скандал — Собчак начала встречаться с Богомоловым еще в то время, когда была замужем за Виторганом. Ее роман даже стал причиной драки между двумя мужчинами. Через несколько месяцев после свадьбы Собчак и Богомолова появились слухи о том, что ее новый муж изменяет жене со своей любовницей. Сама же телеведущая эти домыслы никак не комментирует.