Преступную группу из Кемерово осудят за мошенничество в 18 регионах России

Кемерово, 29 февраля. Преступная группировка обманула жителей 18 регионов России и пошла под суд в Кемерово. Телефонные мошенники обвиняются по статьям «Кража» и «Мошенничество». Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

28-летний кемеровчанин вместе с супругой и друзьями создал преступную группу в 2017 году. В течение года они размещали в Сети объявления о том, что могут предоставить денежные займы людям с плохой кредитной историей. Заемщик должен был оплатить страховку и ряд других услуг. После получения денежных средств злоумышленники вносили человека в «черный список», передает «Газета Кемерова».

«По такой схеме участники организованной группы совершили 21 преступление. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 160 000 рублей», — сообщили правоохранители.

На имущество преступников был наложен арест. Правоохранительные органы передали 53 тома уголовного дела в суд. Если вина его фигурантов будет доказана, то им может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет.