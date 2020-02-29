Африканский союз осудил переброску Турцией сирийских террористов в Ливию

Аддис-Абеба, 29 февраля. Кровопролитие в Ливии продолжается, несмотря на договоренности, достигнутые по итогам международной конференции в Берлине и решения Совета Безопасности ООН. Об этом заявил сегодня, 29 февраля, председатель Комиссии Африканского союза (АС) Мусса Факи. В ходе десятого раунда переговоров АС он предупредил, что прибывающие на ливийскую территорию иностранные террористы и наемники несут большую угрозу для всего североафриканского региона.

Стоит отметить, что опасения представителя Африканского союза вовсе не являются беспочвенными, поскольку Турция по-прежнему продолжает осуществлять переброску сирийских террористов из Идлиба на территорию Ливии, пополняя тем самым ряды незаконных вооруженных бандформирований марионеточного триполитанского режима. Вместе с непрекращающимися поставками оружия, боеприпасов и боевой техники в североафриканскую страну вопреки эмбарго ООН это провоцирует дальнейшую эскалацию ливийского конфликта.

Напомним, ранее президент Республики Чад Идрис Деби обвинил Североатлантический альянс в том, что военное вторжение в Ливию в 2011 году принесло множество проблем его стране, а также другим государствам Африканского континента. Именно агрессия НАТО против суверенной Ливии стала причиной кризиса безопасности во всем регионе.

Редакция Федерального агентства новостей в большом материале уже рассказывала о контрабандных маршрутах, используемых Турцией для поставок оружия и сирийских террористов для ПНС Ливии. Несмотря на то, что турецкие власти обязались по итогам международной берлинской конференции не допускать иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии и соблюдать оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, Анкара продолжает оказывать военную поддержку боевикам, захватившим Триполи.