МИД РФ рассматривает продолжение мирных процессов в Ливии

Москва, 29 февраля. Российская дипломатия поддерживает диалог с ближневосточными партнерами — спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел беседу с главой МИД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммадом Сиялой на тему поиска путей урегулирования ливийского конфликта. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ходе телефонного разговора, инициированного ливийской стороной, обсуждались последние события в военно-политической сфере по Ливии. Российская сторона, в свою очередь, выразила поддержку усилиям спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе по продвижению межливийских контактов в рамках Совместного военного комитета в формате «5+5», а также приверженность решениям берлинской конференции 19 января и резолюции 2510 СБ ООН.

Ранее оба лидера противоборствующих сторон в Ливии выразили признание итогов берлинского саммита, посвященного вопросам урегулирования кризиса в стране.

Напомним, берлинская конференция состоялась 19 января по инициативе Кремля при участии России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. По итогам конференции страны-участники предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Ранее в ходе переговоров в Москве удалось договориться о режиме прекращения огня с полуночи 12 января.