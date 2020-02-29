Телеэксперт Додолев объяснил громкий провал шоу Собчак на Первом канале

Москва, 29 февраля. Шоу «Док-ток» Ксении Собчак на Первом канале потерпело громкий провал только по вине самой телеведущей. Она не нравится ни гостям, ни зрителям, считает известный журналист Евгений Додолев.

«Неприкрытая агрессия, столь популярная в «ынтэрнетах», совершенно не «прокатывает» на федеральных каналах», — пояснил он.

По словам Додолева, Собчак нужно было быть над схваткой, сочувствовать своим гостям и сопереживать происходящему, «изображать Малахова», имитировать эмпатию.

«Но являясь по натуре человеком холодным, циничным и не любящим вообще никого, она с задачей не справляется», — пояснил он в комментарии изданию «Собеседник».

Журналист также напомнил, что ранее Собчак уже пробовала себя на телевидении, но успехом это не увенчалось. Например, шоу «Свобода мысли» с ее участием закрылось одним из первых, и причина, по мнению Додолева, все та же — Ксения не нравилась ни гостям, ни зрителям. Но Собчак это не остановило, и несколько лет назад Ксения пробовала вписаться в сетку телеканала «Россия»: был снят пилот, но в эфир программа так и не встала.

Додолев признался, что искренне не понимает, зачем Собчак пытается попасть в телеэфир, если она вполне успешна в блогосфере. Возможно, как предположил он, она вполне осведомлена о силе телевидения и понимает, что без появления на экране ее популярность сойдет на нет.

«Вот только наглое и хамоватое поведение экс-супруги Максима Виторгана вызывает отторжение телезрителей», — заключил он.

По данным крупнейшей исследовательской компании Mediascope (ранее называлась TNS), шоу «Док-ток» Собчак только один раз попало в число популярных, и произошло это в день премьеры. После этого рейтинги у передачи не превышают крайне скромных показателей.