Вассерман заявил, что «либералы» используют фигуру Немцова в качестве «сакральной жертвы»

Москва, 29 февраля. Известный российский интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман объяснил, почему марши памяти Бориса Немцова с каждым разом привлекают все более низковозрастную и мало думающую аудиторию.

В беседе с корреспондентом iReactor Вассерман заявил, что подобные акции посещают в основном те, кто хочет «засветиться» в «оппозиционной тусовке».

«Марши памяти Немцова естественным образом привлекают все меньше народу, особенно с тех пор, как стало известно, что товарищ Немцов, большую часть своей жизни не имевший возможности работать на каких-либо денежных постах, тем не менее оставил своим бесчисленным наследникам около миллиарда долларов», — заметил собеседник издания.

По словам политолога, собирать людей на марши памяти Немцова после такого становится все сложнее и сложнее. Вассерман подчеркнул, что в России «не очень любят тех, кого можно заподозрить в серьезном казнокрадстве».

«Вот и собирают тех, кого привлекает, как сейчас принято говорить, «движуха». То есть тех, кому хочется собраться и пошуметь все равно по какому поводу», — объяснил публицист.

Он заявил, что подобные мероприятия в будущем будут посещать незрелые и совсем юные активисты, которые не будут иметь даже малейшего представления о личности самого «виновника торжества». Анатолий Вассерман заметил, что «больше всего любят собраться и пошуметь люди не только несовершенноумные, но еще и несовершеннолетние».

Собеседник издания также прокомментировал информацию о возможных заказчиках гибели Немцова. По словам Вассермана, смерть политика была выгодна, в первую очередь, оппозиционерам. Они используют фигуру Немцова в своих целях и пытаются представить его «сакральной жертвой».

«В 2012 году я в одной из своих публикаций, посвященных технологии сакральной жертвы, отмечал, что в Российской Федерации наилучший кандидат на роль сакральной жертвы, с точки зрения самих организаторов массовых беспорядков, именно Немцов. К сожалению, мой прогноз сбылся», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Напомним, в субботу в Москве прошел марш Немцова. Он собрал 10,5 тыс. человек, передает Главное управление МВД по Москве. Ведущая радиостанции «Вести FM» Анна Шафран заметила, что юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в РФ), правая рука скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь пришла на марш Немцова в Москве с личными телохранителями. Шафран подчеркнула, что Соболь, которая позиционирует себя как «оппозиционера от народа», этого самого народа боится.