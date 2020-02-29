Боевики ПНС Ливии обстреливают мирные кварталы из РСЗО

Триполи, 29 февраля. Пользователи социальных сетей Facebook и Twitter сообщают об активном нарушении режима прекращения огня боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с применением тяжелой артиллерии, страдают жилые кварталы.

Как сообщает пользователь Facebook, «боевики Эрдогана» ведут огонь из гаубиц с территории парка ан-Наср в Триполи. Учитывая то, что ранее официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявлял о намерении точечно отвечать на удары со стороны противника, ПНС Ливии, таким образом провоцирует вооруженные силы Хафтара на ответный огонь, который повредит гражданскую инфраструктуру ливийской столицы, что позволит потом обвинить фельдмаршала в обстреле мирных кварталов города. Удары тяжелой артиллерии слышны в направлениях к югу от Триполи — аль-Асфах, ар-Рамла и Тарик аль-Матар.

В данный момент уже известно о минометном обстреле жилых кварталов в районе ас-Сабиа в Триполи:

Обстрел бандформирования ПНС ведут из здания Службы внешней безопасности.

Также стало известно о применении боевиками ПНС РСЗО «Град» — огонь ведется в районе аль-Мадина ар-Риядия по неизвестным целям в Триполи.

#طرابلس #ليبيا



سيارة جراد تابعه للحشد الميليشياوي التركي بالقرب من المدينة الرياضية تقصف الآن... — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) February 29, 2020

Кроме того, местные жители сообщают о работе тяжелой артиллерии на направлениях ас-Сидра, Салах ад-Дин и ожесточенных боестолкновениях в районе аль-Вишка к востоку от Мисураты. Также по словам местных жителей несколько минут назад турецкие ракеты упали на здание школы «Норр» в Джил-юните в районе трущоб. Ракета предположительно была выпущена из района Бослема — на данный момент известно, что обошлось без жертв. Пользователи соцсетей молятся о сохранении мирных жителей Триполи.

اشتباكات عنيفة في منطقة الوشكة شرق قرية مصراتة اللهم عجل بالنصر لقواتنا المسلحة — غصة الخوارج (@LiBya_73) February 29, 2020

وفقا للسكان المحليين، فإن قذائف #تركية، منذ لحظات قد سقطت على مبنى مدرسي في #جيل_الوحدة في منطقة حي #الأكواخ. يرجح ان تكون القذيفة قد تم اطلاقها من منطقة #بوسليم. — أخبار ليبيا (@AkhbarLybia) February 29, 2020

Анкара продолжает поставлять вооружение и боевиков из сирийского Идлиба на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вопреки всем достигнутым договоренностям в Москве и Берлине, в то же время продолжая риторику миротворческих инициатив в «больших кабинетах».

Отметим, ранее глава «министерства внутренних дел» ПНС Ливии Фатхи Башага фактически заявил о наступлении на армию Халифы Хафтара на южных окраинах Триполи. Ливийская национальная армия, в свою очередь, заверила мировую общественность в готовности соблюдать режим прекращения огня.