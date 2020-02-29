Серуканов обвинил Навального в «сливе» думских выборов в 2016 году

Москва, 29 февраля. Блогер и глава признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный стремится не только к единоличному лидерству, но и даже не готов терпеть рядом с собой фигуры других «оппозиционных» деятелей. О его болезненном стремлении высказался бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

По его словам, Навальному даже не нравится, что соратники сидят с ним за одним столом.

«Навальному мало быть первым, ему нужно чтобы остальные были сбоку», — считает его бывший сторонник.

Серуканов считает, что именно поэтому глава ФБК не готов сотрудничать с другими организациями.

«Поэтому Навальный с 15-го года кричит, что никаких больше коалиций, никаких объединений, и из-за него провалилась вся кампания оппозиции в 16-м году. По сути, Навальный просто слил выборы в Госдуму в 2016 году», — подчеркнул экс-юрист ФБК.

Ранее Серуканов обратил внимание на то, что Навальный не принял никакого участия в организации марша памяти Бориса Немцова. По его словам, скандальному блогеру интересно просто прийти на мероприятие, чтобы засветиться перед телекамерами.

В субботу, 29 февраля, в Москве и Петербурге проходят марши памяти Немцова. По свидетельству очевидцев, акции не отличаются многочисленностью и сопровождаются грамотными действиями сотрудников правоохранительных органов.