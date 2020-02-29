В Минздраве РФ назвали 4 правила профилактики заражения коронавирусом

Москва, 29 февраля. Минздрав России назвал четыре правила, которые позволят избежать заражения коронавирусом COVID-19. О них сообщается на сайте ведомства.

Эксперты советуют следовать простым рекомендациям: часто мыть руки с мылом, по возможности не прикасаться немытыми руками к лицу, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды, и воздержаться от поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Китай, Иран, Южную Корею и Италию.

В Минздраве также отметили, что специалисты ведомства скорректировали перечень рекомендаций для врачей по выявлению нового типа коронавируса и направят обновленную информацию во все медицинские учреждения.

Медики обращают внимание, что на фоне ситуации со вспышкой коронавируса любой гражданин с клиническими проявлениями простуды или ОРВИ, то есть тот, у кого наблюдаются такие симптомы, как кашель, головная боль, недомогание, повышенная температура или боль в горле, «может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет бесплатно оказана медицинская помощь».

«Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи короновирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников», — предупреждают в Минздраве.

Ранее Комитет здравоохранения Китая проинформировал, что число заболевших новым типом коронавируса в мире превысило 85 тысяч человек. В связи со стремительным распространением инфекции страны предпринимают попытки ограничить транспортное сообщение с государствами, в которых зафиксированы многочисленные случаи заражения COVID-19.

В России с 31 декабря пассажиры международных рейсов также проходят в аэропортах теплометрический контроль на наличие симптомов вируса.