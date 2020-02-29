Очередной БПЛА Турции вылетел с аэродрома ПНС Ливии «Митига» в направлении Таджуры

Триполи, 29 февраля. Еще один турецкий беспилотник произвел взлет с территории триполитанского аэропорта «Митига» и после того, как поднялся в воздух, взял курс в направлении города Таджура восточнее ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил пользователь @Bengahzi на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари заявил о шести уничтоженных беспилотных летательных аппаратах турецкого производства в ночь с 28 на 29 февраля. Кроме того, офицер ЛНА отметил, что целями этих дронов были гражданские объекты и жилые кварталы на окраинах Триполи.

Напомним, что в настоящее время «Митига» является военным аэродромом, на котором базируются турецкие ВВС. Вблизи этой военной базы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии находится одноименная частная тюрьма «Митига», где уже более девяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные боевиками группировки RADA полевого командира Абда аль-Рауфа Карры. Содержание сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в непосредственной близости от этого военного объекта представляет серьезную угрозу для россиян из-за регулярных провокаций, совершаемых сирийскими наемниками ПНС.