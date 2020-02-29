Путин почтит память псковских десантников, погибших в бою с террористами в Чечне

Москва, 29 февраля. Президент РФ Владимир Путин 1 марта планирует посетить Псковскую область и принять участие в траурных мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, которые погибли в бою с террористами в Чечне 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Шестая парашютно-десантная рота под командованием гвардии подполковника Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше 2 тыс. боевиков», — говорится в сообщении.

Из 90 десантников выжили только шестеро. Впоследствии 22 военнослужащих получили звание Героя России (21 из них — посмертно), 68 — Орден Мужества (63 из них — посмертно). В июле 2018 года Путин распорядился провести памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию подвига десантников.

Отметим, что Аргунское ущелье было стратегически важным пунктом во время первой и второй чеченских войн, поэтому здесь произошло несколько крупных сражений между боевиками и военнослужащими федеральных войск.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, которая сложилась в Чечне в 90-е годы, заявил, что разгоревшиеся локальные конфликты стали «общей виной России». Он вспомнил слова первого президента Чечни, который признался, что в республике в то время можно было быть либо членом банды, либо главарем, поскольку «жить было по-другому невозможно».