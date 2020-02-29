Турки выступили против интервенции Анкары и гибели своих военных в конфликтах за рубежом

Стамбул, 29 февраля. Массовые демонстрации против политики вмешательства властей Турции в Сирийскую Арабскую Республику (САР) и Ливию прошли сегодня ночью, с 28 на 29 февраля, на улицах турецких городов. Протестующие выступали против участия Анкары в зарубежных военных конфликтах, которые привели к гибели десятков турецких солдат. Об этом сообщается в аккаунте «Оперативный штаб Адждабии» Ливийской национальной армии (ЛНА), который опубликовал видеозапись ночных беспорядков.

Кроме того, издание alMarsad разместило еще один видеоролик, демонстрирующий ночные протесты местного населения в турецком городе Килис. На записи отчетливо видно, что на демонстрацию против военной интервенции Турции в Сирии и Ливии вышло огромное количество людей. Сообщается, что недовольные политикой властей турки устроили погромы в сирийских магазинах, также пострадала городская инфраструктура.

Ранее редакция Федерального агентства новостей сообщала, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попытался оправдать военное вмешательство в Сирию «обеспечением безопасности», подчеркнув, что Анкара якобы не планирует расширять территории и не заинтересована в запасах нефти Сирии. Не стоит забывать, что помимо агрессивных действий в САР Турция оказывает военную помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, поставляя террористам, оккупировавшим Триполи, оружие, боеприпасы и военную технику, что нарушает эмбарго ООН, введенное в 2011 году.

Кроме того, турецкие власти пополняют ряды незаконных вооруженных бандформирований ПНС за счет завербованных в сирийском Идлибе террористов. Продолжающаяся переброска Анкарой наемников для главаря ПНС Файеза Сарраджа является в настоящий момент главным дестабилизирующим фактором ливийского кризиса, поскольку джихадисты регулярно совершают провокации и устраивают террор по отношению к мирному населению Триполи, грабя и похищая жителей столицы и ее окрестностей ради получения выкупа.