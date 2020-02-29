Турецкие беспилотники атаковали солдат Халифы Хафтара

Триполи, 29 февраля. В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили об очередном нашествии турецких беспилотников.

Сообщается, что один из разведывательных дронов был сбит ПВО ЛНА в Триполи, а другой турецкий БПЛА солдаты Халифы Хафтара «посадили» в районе аль-Вишка.

Кроме того, пользователи Facebook пишут о вылетевшем из аз-Завии турецком БПЛА.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о противостоянии силами Ливийской национальной армии (ЛНА) крупнейшей с апреля прошлого года воздушной атаке на Триполи в пятницу. По словам командира штаба Западного командования ЛНА Мабрука аль-Газви, при «беспилотной атаке» одновременно использовалось шесть турецких БПЛА.

Отметим, что Турция продолжает поддерживать тенденцию поставок боевиков и вооружения на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вопреки достигнутым договоренностям в Москве и Берлине, а также оружейному эмбарго ООН от 2011 года. Кроме того, официальная Анкара поддерживает террористическое триполитанское правительство Файеза Сарраджа боевиками из сирийского Идлиба и турецкими солдатами.