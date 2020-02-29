США заключили мирное соглашение с террористами «Талибана»

Вашингтон, 29 февраля. Власти США и террористы запрещенного в России движения «Талибан»1 заключили мирное соглашение в Дохе.

Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Стороны ожидают, что это поможет воцарению мира в Афганистане. Как отмечает ТАСС, после подписания соглашения Халилзад и Барадар пожали руки.

Присутствующий на церемонии глава американского Госдепа Майк Помпео напомнил талибам об их обещании разорвать связи с террористической группировкой «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) и подержать борьбу против «Исламского государства»1 (также запрещено в России).

Напомним, террористическое движение «Талибан» было создано в 1994-м в охваченном гражданской войной Афганистане. В период с 1996 по 2001 год талибы удерживали власть в этой стане, а после того, как их свергли, начали военное противостояние с правительственными войсками и войсками НАТО в Афганистане и Пакистане. Американские военные были введены в Афганистан после теракта с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года.

Переговоры о заключении мира Штаты и талибы вели с июля 2018 года.Осенью 2019 они почти заключили соглашение, но его сорвали талибы — осенью 2019 года они взяли на себя ответственность за теракт, жертвой которой стал американский военный. Президент США Дональд Трамп после этого назвал переговорный процесс мертвым, однако Халилзад продолжал контакты с представителям «Талибана».

23 февраля Трамп заявил, что хочет лично подписать это мирное соглашение. По его словам, талибы устали воевать, и население Афганистана уже давно ждет этой сделки. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты обязуются сократить численность своего военного контингента с 13 до 8,6 тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.