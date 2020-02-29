Сирия, 29 февраля. Сирийцы сбили турецкий дрон, наносивший удары по позициям САА в Идлибе. 120 новобранцев присоединились к SDF**** в Ракке. «Хайят Тахрир аш-Шам» заявила о гибели одного из своих высокопоставленных главарей в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили турецкий беспилотник в Идлибе; нанесли ответные удары по позициям боевиков на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных главарей в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: завершили обучение 120 новобранцев в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают подконтрольные курдским боевикам территории западнее Тель-Тамра в северной части Хасаки.

Соединенные Штаты: патрулируют район города Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки.

Провинция Идлиб

Информационный портал Ebaa News Agency сообщает, что один из высокопоставленных членов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, был убит во время столкновений с сирийскими войсками в районе населенного пункта Кан-Сафра в южной части Идлиба.

Между тем военный источник в сети Twitter (epoddubny) сообщает о том, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось сбить турецкий беспилотник, наносивший удары по местам базирования сирийских солдат. Более подробная информация о месте крушения дрона в настоящий момент устанавливается. Как известно, на данном направлении Турция выступает на стороне террористов.

Оппозиционные медиапорталы не перестают публиковать неподтвержденные данные о потерях в рядах САА и проасадовских военизированных формирований. Так, Twitter-канал (HalabTodayTV) заявил о гибели четырех бойцов «Хезболлы» неподалеку от Серакиба, а также об уничтожении пулемета САА в районе поселка Кафр-Увейд.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают пополнять свои ряды в Ракке. Еще 120 человек завершили обучение и присоединились в SDF. Предполагается, что большинство из них оказались в тренировочных лагерях группировки в рамках принудительной мобилизации, проводимой курдскими боевиками незаконно. Как известно, масштабы насильственной вербовки вызывают рост недовольства среди гражданского населения оккупированных SDF районов, однако, несмотря на это, «демократические силы» продолжают придерживаться подобных методов призыва.

Провинция Хама

На северо-западе региона возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков оперативного штаба «Ва Харид аль-Муминин». По информации новостного портала Step News Agency, исламисты ведут огонь по позициям сил САР поблизости от населенного пункта Аль-Бахса. Более того, поступают данные о начале контрнаступления на данном направлении. Со своей стороны, правительственные подразделения нанесли удары по укрепрайонам боевиков на подступах к городу Аз-Зияра. Напомним, накануне силам САР удалось взять под свой контроль ряд населенных пунктов в этом районе. В их числе: Аль-Зукум, Аль-Мансура, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что в северной части провинции вновь наблюдаются вооруженные стычки между курдскими боевиками и протурецкими силами. Союзники Турции открыли огонь по окрестностям населенного пункта Тап Тавиль к западу от Тель-Тамра. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В рядах «Демократических сил Сирии» (SDF) также не были зарегистрированы потери. Напомним, приграничные районы между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном перешли под контроль ВС Турции и поддерживаемых ими формирований еще осенью прошлого года в рамках операции «Источник мира».

Тем временем на северо-востоке провинции были замечены американские военные автомобили. Согласно данным Twitter-канала (nbntweets), военные США осуществляют патрулирование местности в окрестностях города Аль-Маликия.

1 Организация запрещена на территории РФ.